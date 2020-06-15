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Черногория, "свободная от коронавируса", сообщила о новом случае инфекции

Понедельник, 15 июня 2020, 11:52

Черногория, которая 2 июня объявила о завершении эпидемии коронавируса, сообщила о подтверждении импортированного случая инфицирования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Лаборатория Института общественного здоровья Черногории в выходные провела 128 тестов на коронавирус и один из образцов был положительным.

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Инфицированный побывал в Боснии и Герцеговине на прошлой неделе, а затем находился в добровольной самоизоляции.

"Эпидемиологические исследования продолжаются, и исходные данные указывают на то, что количество контактов (инфицированного лица. - Ред.) было минимальным", - говорится в сообщении института.

24 мая Черногория провозгласила себя "первой в Европе страной, поборовшей коронавирус", поскольку в стране не осталось ни одного активного случая заболевания.

Вечером 2 июня Черногория официально объявила о завершении эпидемии в стране.

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