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Джонсон предупредит ЕС о готовности Британии к Brexit без соглашения - СМИ

Понедельник, 15 июня 2020, 12:56

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник намерен предупредить чиновников ЕС о том, что его страна готова завершить переходный период по Brexit без заключения соглашения в будущем, если переговоры зайдут в тупик.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Лидеры ЕС проведут видеоконференцию с Джонсоном о состоянии переговоров по Brexit сегодня во второй половине дня.

По данным издания, Джонсон будет настаивать, что Великобритания завершит переходный период, который дается на заключение новых торговых соглашений с Евросоюзом, как и планировалось, 31 декабря, вопреки распространенным призывам о продолжении.

Премьер скажет президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и другим лидерам ЕС, что Великобритания будет готова стать независимой торговой страной в январе, "что бы ни случилось".

Он будет призывать чиновников ЕС до конца лета договориться о торговле, пишет газета, имеющая тесные связи с консерваторами Джонсона.

Переговоры по Brexit практически зашли в тупик, при том что стороны должны до 1 июля договориться о том, будет ли продлен переходный период.

Джонсон и его правительство неоднократно настаивали на том, что они не хотят продлевать период, который заканчивается 31 декабря.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.

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Brexit Великобритания
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