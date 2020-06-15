Книжные магазины, магазины одежды и игрушек: новое ослабление карантина в Англии

В Англии с сегодняшнего дня могут возобновить работу магазина, магазины одежды, игрушек и других товаров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

С сегодняшнего дня в Англии восстанавливают работу книжные магазины, магазины игрушек, одежды и т.д. - после трех месяцев перерыва в связи с эпидемией коронавируса.

Они обязаны обеспечить соблюдение мер безопасности - разграничить поток посетителей внутри, установить защитные экраны для персонала и антисептики на входе. Некоторые магазины введут исключительно безналичный расчет.

Другие категории торговых точек, такие как садовые центры и автосалоны, смогли открыться еще в мае.

Эпидемия в Великобритании идет на спад, но все еще продолжается. За последние сутки в стране в целом обнаружили более 1500 новых заражений коронавируса, умерли 36 больных. Количество умерших с начала эпидемии достигло 41 698 человек. Подавляющее число инфицированных и умерших приходится на Англию.

Как сообщалось ранее, в апреле экономика Великобритании в результате карантина сократилась на рекордные 20,4%.

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