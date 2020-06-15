Росія оголосила двох чеських дипломатів персонами нон грата

Російська Федерація оголосила двох чеських дипломатів персонами нон грата у відповідь на рішення Чехії вислати двох дипломатів Росії після скандалу щодо нібито наміру отруїти кількох чеських політиків.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це повідомили у МЗС РФ послу Чехії у Росії Вітезславу Півоньку, якого викликали до зовнішньополітичного відомства сьогодні вранці.

"Керуючись принципом взаємності, а також статтею 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року, персонами нон грата оголошено двох співробітників Посольства Чехії в Москві. Їм наказано разом з членами родин залишити територію Російської Федерації до кінця доби 17 червня", - йдеться в повідомленні.

В МЗС РФ заявили, що захід є дзеркальним у відповідь на "провокаційну акцію офіційної Праги, яка була зроблена без будь-яких на те підстав, що визнає сама чеська влада".

"Оголошення ж ними рішення на рівні прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша і міністра закордонних справ Томаша Петршичека лише підтверджує, що лінія на загострення відносин з Росією зведена тепер у ранг державної політики. Такий розвиток подій ми будемо враховувати в загальному контексті наших відносин з Чехією", - додають у заяві.

У Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що це очікувана та симетрична відповідь, повідомляє чеське видання Novinky.

"Російська сторона поінформувала посла Чехії у Росії про крок у відповідь – оголошення двох осіб [із посольства Чехії] небажаними особами. Їм надано час для того, щоб виїхати з території Росії. Це очікувана та симетрична відповідь на наш крок 5 червня. Зараз ми вважаємо цю проблему, що виникла не з чеського боку, вирішеною", - зазначила Зузана Штіхова, речниця МЗС Чехії.

Нагадаємо, після демонтажу пам’ятника маршала Конєва у Празі з’явилася інформація про те, що на причетних до цього політиків готується замах: російський агент нібито приїхав до Праги з валізою, в якій був потужний токсин рицин. Росія назвала цю інформацію неправдивим і необґрунтованим звинуваченням.

Через це меру Праги та його двом колегам надали охорону, а згодом російське посольство звернулося до Чехії з проханням надати охорону дипломату, чиє ім’я фігурує у скандалі.

5 червня Чехія оголосила про рішення вислати двох російських дипломатів, які фігурують у скандалі. Міністр закордонних справ Томаш Петршичек зазначив, що його відомство намагалося вирішити цю ситуацію "негласно та дипломатично", але це виявилося неможливим.

У п’ятницю контррозвідка Чехії закрила справу, яка стосувалася загроз для чеських місцевих політиків з боку Росії.