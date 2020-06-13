У Чехії закрили справу про "отруту з Росії" для празьких політиків

Контррозвідка Чехії закрила справу, яка стосувалася загроз для чеських місцевих політиків з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Службу безпеки і інформації Чехії.

На адресу спецслужби, пояснює Служба безпеки і інформації, надійшов анонімний електронний лист, в якому містилося твердження про те, що російський дипломат доставив до Праги отруту рицин. Потім стався витік цієї інформації в чеські ЗМІ.

"Витік інформації про можливу загрозу муніципальним політикам в ЗМІ докорінно ускладнив роботу Служби безпеки і інформації та поліції і зробив практично неможливим розслідування всієї справи. Навіть у цій дуже складній ситуації співробітники служби продовжували свою роботу і в кінцевому підсумку отримали ясну і незаперечну інформацію про передісторію всієї справи, яка була представлена уповноваженим адресатам" - йдеться у повідомленні.

Відомості в електронному листі виявилися неправдивими і це було зрозуміло від початку, додає контррозвідка, однак потребувала перевірки, оскільки вбивства є в арсеналі російських спецслужб.

Як зазначається, на підставі всієї інформації прем'єр-міністр і міністр закордонних справ прийняли рішення вислати двох співробітників російського посольства в Празі.

"Однак ще до цього рішення російській стороні була надана досить справедлива можливість для обох народів покинути Чехію мирним шляхом, без зайвого розголосу. Росіяни цим не скористалися і навіть не намагалися заспокоїти ситуацію, зовсім навпаки. Таким чином, обидві особи були визнані персоною нон грата і покинули Чеську Республіку 7 червня" - пояснили в контррозвідці.

Нагадаємо, після демонтажу пам’ятника маршала Конєва у Празі з’явилася інформація про те, що на причетних до цього політиків готується замах: російський агент нібито приїхав до Праги з валізою, в якій був потужний токсин рицин.

Росія назвала цю інформацію неправдивим і необґрунтованим звинуваченням.

Через це меру Праги та його двом колегам надали охорону, а згодом російське посольство звернулося до Чехії з проханням надати охорону дипломату, чиє ім’я фігурує у скандалі.