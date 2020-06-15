Россия объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата

Российская Федерация объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата в ответ на решение Чехии выслать двух дипломатов России после скандала о якобы намерении отравить нескольких чешских политиков.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНІАН, об этом сообщили в МИД РФ послу Чехии в России Витезславу Пивоньке, которого вызвали в ведомство сегодня утром.

"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены двое сотрудников посольства Чехии в Москве. Им приказано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца суток 17 июня", - говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили, что мероприятие является зеркальным ответом на "провокационную акцию официальной Праги, которая была сделана без всяких на то оснований, что признает сама чешская власть".

"Объявление же ими решения на уровне премьер-министра страны Андрея Бабиша и министра иностранных дел Томаша Петршичека лишь подтверждает, что линия на обострение отношений с Россией сведена теперь к рангу государственной политики. Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией", - добавляют в заявлении.

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что это ожидаемый и симметричный ответ, сообщает чешское издание Novinky.

"Российская сторона проинформировала посла Чехии в России об ответном шаге - объявлении двух человек [из посольства Чехии] нежелательными лицами. Им предоставлено время для того, чтобы выехать с территории России. Это ожидаемый и симметричный ответ на наш шаг 5 июня. Сейчас мы считаем эту проблему, возникшую не из-за чешской стороны, решенной", - отметила Зузана Штихова, пресс-секретарь МИД Чехии.

Напомним, после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге появилась информация о том, что на причастных к этому политиков готовится покушение: российский агент якобы приехал в Прагу с чемоданом, в котором был мощный токсин рицин. Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинением.

Мэру Праги и его двум коллегам предоставили охрану, а затем российское посольство обратилось к Чехии с просьбой предоставить охрану дипломату, чье имя фигурирует в скандале.

5 июня Чехия объявила о решении выслать двух российских дипломатов, которые фигурируют в скандале. Министр иностранных дел Томаш Петршичек отметил, что его ведомство пыталось решить эту ситуацию "негласно и дипломатично", но это оказалось невозможным.

В пятницу контрразведка Чехии закрыла дело, которое касалось угроз для чешских политиков со стороны России.