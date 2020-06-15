Віцепрем’єрка розказала, як стала підозрюваною у "справі Лукаш"

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що стала підозрюваною у так званій "справі Лукаш", коли у 2014 році очолювала підрозділ Мін'юсту та ініціювала "проведення досліджень на тему європейської інтеграції".

Про це вона розказала у інтерв’ю "Європейській правді".

За її словами, ця справа тягнеться з 2014 року, коли була ініційована низка кримінальних процесів стосовно високопосадовців часів Януковича.

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"Суть у тому, що в період Революції гідності Мін'юст, в якому я працювала, проводив дослідження на тему європейської інтеграції (хоч це і викликає дисонанс із подіями, які відбувались у той час). Подібні дослідження проводилися щороку за різною тематикою", - розповіла віцепрем’єрка.

За словами Стефанішиної, їй інкримінують те що "як керівник підрозділу, який відповідав за європейську інтеграцію, я ініціювала проведення цих досліджень. І вони були проведені, опубліковані та проаналізовані міністерствами".

"Але оскільки на той час, мабуть, була необхідність мати певні кримінальні провадження, щоби підтримувати санкційний режим – тому, я думаю, правоохоронці у 2014 році побачили щось більше, ніж є насправді", - переконана Стефанішина.

Стефанішина заявляє, що вона і багато інших людей з Мін’юсту мають статус підозрюваних. За її словами, справа перебуває без руху багато років, "бо жоден притомний слідчий або прокурор не наважився давати їй хід".

"Зі свого боку я максимально сприяла слідству, надавала всі документи і всі факти, і сподіваюся, що у всіх буде сформоване розуміння того, що ця справа має номінальний фактор, а не є бурхливим кримінальним провадженням.

За весь період своєї професійної діяльності жодних епізодів, які дозволяли б говорити про те, що я можу бути замішана у чомусь такому, не було і немає. І я впевнена, що і не буде", - додала віцепрем’єрка.

За інформацією правоохоронців, Лукаш та іншим підозрюваним інкримінується заволодіння коштами у сумі 2 мільйонів 523 тисяч гривень, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС.

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