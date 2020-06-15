Вице-премьер рассказала, как стала подозреваемой по "делу Лукаш"

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что стала подозреваемой в так называемом "деле Лукаш", когда в 2014 году возглавляла подразделение Минюста и инициировала "проведение исследований на тему европейской интеграции".

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

По ее словам, это дело тянется с 2014 года, когда был инициирован ряд уголовных процессов в отношении высокопоставленных чиновников времен Януковича.

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"Суть в том, что в период Революции достоинства Минюст, в котором я работала, проводил исследования на тему европейской интеграции (хотя это и вызывает диссонанс с событиями, которые происходили в то время). Подобные исследования проводились ежегодно на разные темы", - рассказала вице-премьер.

По словам Стефанишиной, ей инкриминируют то, что она "как руководитель подразделения, отвечающего за европейскую интеграцию, инициировала проведение этих исследований. И они были проведены, опубликованы и проанализированы министерствами".

"Но поскольку в то время, видимо, была необходимость иметь определенные уголовные производства, чтобы поддерживать санкционный режим - поэтому, я думаю, правоохранители в 2014 году увидели нечто большее, чем есть на самом деле", - убеждена Стефанишина.

Стефанишина заявляет, что она и многие другие из Минюста имеют статус подозреваемых. По ее словам, дело находится без движения много лет, "потому что ни один следователь или прокурор в здравом уме не решился давать ему ход".

"Со своей стороны, я содействовала следствию, предоставляла все документы и все факты, и надеюсь, что у всех будет сформировано понимание того, что это дело имеет номинальный фактор, а не является бурным криминальным производством.

За весь период своей профессиональной деятельности никаких эпизодов, которые позволяли бы говорить о том, что я могу быть замешана в чем-то таком, не было и нет. И я уверена, что и не будет", - добавила вице-премьер.

По информации правоохранителей, Лукаш и другим подозреваемым инкриминируется присвоение средств в сумме 2 миллионов 523 тысяч гривен, которые были выделены на адаптацию национального законодательства к законодательству ЕС.

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