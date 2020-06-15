У Молдові достроково звільняють з тюрми бізнесмена, екстрадованого з України в 2016 році
У Молдові суд прийняв рішення про призупинення покарання щодо бізнесмена В'ячеслава Платона, якого у 2016 році видала Молдові Україна.
Про це повідомив адвокат Платона Іон Крецу, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Сьогодні, 15 червня, Платона повинні звільнити з Кишинівської в'язниці № 13.
Таким чином, суд схвалив запит генпрокурора Александра Стояногло і Національної адміністрації в'язниць.
Раніше Стояногло заявив, що слідчі, які вивчили справу Платона, прийшли до висновку, що вона була сфальсифікована. За його словами, справу заново розглянуть у справедливому судовому процесі. Головним бенефіціаром розкрадання з банків близько $1 млрд був названий екслідер Демократичної партії Молдови, олігарх Володимир Плахотнюк, який втік з країни.
11 червня Олександр Стояногло подав клопотання про звільнення В'ячеслава Платона.
Платон в серпні 2017 року був засуджений молдавським судом до 18 років в’язниці за звинуваченням у створенні злочинного співтовариства і відмиванні грошей, а також у справі про спробу підкупу співробітників правоохоронних органів.
Нагадаємо, у 2016 році Платона затримали в Україні, після чого Печерський суд виніс рішення про його арешт і екстрадицію до Молдови.