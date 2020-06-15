У Молдові достроково звільняють з тюрми бізнесмена, екстрадованого з України в 2016 році

У Молдові суд прийняв рішення про призупинення покарання щодо бізнесмена В'ячеслава Платона, якого у 2016 році видала Молдові Україна.

Про це повідомив адвокат Платона Іон Крецу, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Сьогодні, 15 червня, Платона повинні звільнити з Кишинівської в'язниці № 13.

Таким чином, суд схвалив запит генпрокурора Александра Стояногло і Національної адміністрації в'язниць.

Раніше Стояногло заявив, що слідчі, які вивчили справу Платона, прийшли до висновку, що вона була сфальсифікована. За його словами, справу заново розглянуть у справедливому судовому процесі. Головним бенефіціаром розкрадання з банків близько $1 млрд був названий екслідер Демократичної партії Молдови, олігарх Володимир Плахотнюк, який втік з країни.

11 червня Олександр Стояногло подав клопотання про звільнення В'ячеслава Платона.

Платон в серпні 2017 року був засуджений молдавським судом до 18 років в’язниці за звинуваченням у створенні злочинного співтовариства і відмиванні грошей, а також у справі про спробу підкупу співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, у 2016 році Платона затримали в Україні, після чого Печерський суд виніс рішення про його арешт і екстрадицію до Молдови.