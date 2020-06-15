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В Молдове досрочно освобождают из тюрьмы бизнесмена, экстрадированного из Украины в 2016 году

Понедельник, 15 июня 2020, 15:48

В Молдове суд принял решение о приостановлении наказания в отношении бизнесмена Вячеслава Платона, которого в 2016 году выдала Молдове Украина.

Об этом сообщил адвокат Платона Ион Крецу, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Сегодня, 15 июня, Платона должны освободить из кишиневской тюрьмы № 13.

Таким образом, суд одобрил запрос генпрокурора Александра Стояногло и Национальной администрации тюрем.

Ранее Стояногло заявил, что следователи, изучившие дело Платона, пришли к выводу, что оно было фальсифицировано. По его словам, дело заново рассмотрят в справедливом судебном процессе. Главным бенефициаром хищения из банков около $1 млрд был назван экс-лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк, который бежал из страны.

11 июня Александр Стояногло подал ходатайство об освобождении Вячеслава Платона.

Платон в августе 2017 года был приговорен молдавским судом к 18 годам тюрьмы по обвинению в создании преступного сообщества и отмывании денег, а также по делу о попытке подкупа сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в 2016 году Платона задержали в Украине, после чего Печерский суд вынес решение о его аресте и экстрадиции в Молдову.

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