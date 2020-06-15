Добова смертність від коронавірусу в Італії найнижча з 28 лютого

В Італії протягом минулої доби від коронавірусної хвороби померли 26 людей – добова смертність на такому рівні фіксувалася ще наприкінці зими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Всього від початку епідемії в Італії від наслідків захворювання померла 34 371 людина. З них 26 – минулої доби (напередодні померлих було 67). Востаннє приблизно такий рівень смертності зафіксували 28 лютого, коли померла 21 людина, 29 лютого жертв було вже 29. Після цього темпи зростання добової смертності лише збільшувалися.

Також протягом останньої доби виявили 303 нових випадки коронавірусу (напередодні їх було 338). Понад 85% нових випадків припадає на Ломбардію, яка є найбільш постраждалим від коронавірусу регіоном Італії.

Жодного нового випадку не виявили в дев’яти регіонах.

Наразі з симптомами коронавірусної хвороби в Італії госпіталізовані 3489 пацієнтів. Це на 105 менше, ніж напередодні.

Як повідомлялося, кілька європейських країн у понеділок відкривають свої кордони для мандрівників з ЄС після майже трьох місяців обмежень, запроваджених через коронавірус.