Суточная смертность от коронавируса в Италии самая низкая с 28 февраля

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли 26 человек - суточная смертность на таком уровне фиксировалась еще в конце зимы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Всего с начала эпидемии в Италии от последствий заболевания умер 34 371 человек. Из них 26 - за прошедшие сутки (накануне умерших было 67). Последний раз приблизительно такой уровень смертности зафиксировали 28 февраля, когда умер 21 человек, 29 февраля жертв было уже 29. После этого темпы роста суточной смертности только увеличивались.

Также в течение последних суток выявили 303 новых случая коронавируса (накануне их было 338). Более 85% новых случаев приходится на Ломбардию, которая является наиболее пострадавшим от коронавируса регионом Италии.

Ни одного нового случая не обнаружили в девяти регионах.

Пока с симптомами коронавирусной болезни в Италии госпитализированы 3489 пациентов. Это на 105 меньше, чем накануне.

Как сообщалось, несколько европейских стран в понедельник открывают свои границы для путешественников из ЕС после почти трех месяцев ограничений, введенных из-за коронавируса.