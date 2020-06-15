Біля берегів Британії знайшли уламки винищувача США, пілота ще шукають

Уламки американського військового літака, що впав у Північне море біля берегів британського Йоркшира, знайдені, але пошуки пілота тривають.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Велика операція проводиться після того, як винищувач F-15C Eagle впав у море біля Фламборо-Хед в східному Йоркширі, на південь від Скарборо.

Літак належав 48-му бойовому крилу винищувачів, яке базується у графстві Суффолк.

Літак розбився близько 9.40 ранку, і берегова охорона виявила уламки в понеділок вдень, йдеться в заяві 48-го бойового крила.

"Пілота все ще не знайшли, пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться в заяві.

Причина катастрофи наразі невідома, але ВПС США підтвердили, що на борту знаходився лише один пілот.

У пошуках беруть участь військовий вертоліт і кілька британських кораблів.