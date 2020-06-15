У берегов Британии нашли обломки истребителя США, пилота ищут

Обломки американского военного самолета, который упал в Северное море у берегов британского Йоркшира, найдены, но поиски пилота продолжаются.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Крупная операция проводится после того, как истребитель F-15C Eagle упал в море у Фламборо-Хэд в Восточном Йоркшире, к югу от Скарборо.

Самолет принадлежал 48-му боевому крылу истребителей, которое базируется в графстве Суффолк.

Самолет разбился около 9.40 утра, и береговая охрана обнаружила обломки в понедельник днем, говорится в заявлении 48-го боевого крыла.

"Пилота все еще не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в заявлении.

Причина катастрофы пока неизвестна, но ВВС США подтвердили, что на борту находился только один пилот.

В поисках участвуют военный вертолет и несколько британских кораблей.