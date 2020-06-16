Аеропорт Афін може не впустити українців, всупереч попереднім анонсам

Аеропорт Афін може не впустити на територію Греції українців та громадян інших країн, які не входять до ЄС та Шенгенської зони, всупереч попереднім повідомленням з Греції про можливість в’їзду зі здачею тесту й тижневим карантином.

Як пише "Європейська правда", це випливає з повідомлення на сайті Міжнародного аеропорту Афін.

Аеропорт Афін стверджує, що в’їзд для громадян третіх країн на територію Греції залишається закритим до 29 червня, окрім деяких винятків – всупереч попереднім повідомленням про відкриття аеропортів в Афінах і Салоніках для громадян ЄС і громадян третіх країн.

"Для усіх негромадян ЄС діє тимчасова заборона на в’їзд, що застосовується до 29 червня 2020 року, як анонсовано Службою цивільної авіації Греції", - йдеться у повідомленні на сайті аеропорту.

Згідно з ним, винятки застосовуються лише до наступних категорій мандрівників:

- члени родин громадян країн ЄС;

- громадяни країн Шенгенської зони та їхні родини;

- медики та дослідники сфери охорони здоров’я, що співпрацюють з органами охорони здоров’я Греції;

- громадяни третіх країн, які мають довготривалу посвідку на проживання або візу країни ЄС або Шенгенської зони;

- члени урядів третіх країн, дипломати, персонал міжнародних організацій, військові та працівники гуманітарних місій, що прибувають у рамках виконання обов’язків;

- пасажири, що подорожують транзитом, та екіпажі літаків;

- громадяни третіх країн, які прибувають з нагальних сімейних та робочих питань, якщо вони отримали відповідний дозвіл від представництв Греції.

З цього повідомлення випливає, що громадяни України не можуть потрапити у Грецію авіарейсами, якщо не входять до категорій-винятків.

Це суперечить попереднім повідомленням про те, що аеропорти в Афінах і Салоніках відкриваються для громадян ЄС та третіх країн, з вимогою здати тест на коронавірус та відбути карантин для пасажирів з країн, які Агентство з безпеки польотів (EASA) вважає небезпечними у зв'язку з епідемічною ситуацією. До останніх належить і Україна.

Нагадаємо, попри новини про відновлення авіарейсів, кордони ЄС для українців поки що залишаються закритими.

Єврокомісія оголосила про поступове відкриття кордонів ЄС для громадян третіх країн з 1 липня та назвала критерії, за якими треті країни можуть потрапити до списку тих, для яких обмеження знімуть у першу чергу.

Україна з 15 червня відкриває пункти пропуску в аеропортах для іноземців, що є однією з умов взаємного відкриття кордонів з боку ЄС.

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