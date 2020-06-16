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На півночі Франції постамент де Голля осквернили написом "работорговець"

Вівторок, 16 червня 2020, 11:34

На півночі Франції в місті Отмон пам'ятник президенту Франції та засновнику П'ятої республіки Шарлю де Голлю осквернили вандали, обливши його фарбою та залишивши напис "работорговець". 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Це трапилося на тлі маніфестацій проти расизму, які відбуваються в США і Європі, а також поновлення суперечок щодо суперечливої історії колоніалізму, работоргівлі та пам'ятників діячам минулого.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у неділю в своєму зверненні до нації, що Франція не зітре "слід" своєї історії, і пообіцяв, що не прибиратиме статуй історичних діячів.

Де Голль вважається національним героєм у Франції, який чинив опір нацистській окупації, перебуваючи у вигнанні, перш ніж стати главою держави в 1958 році. Рабство було скасовано по всій Франції в 1848 році. У 2001 році у Франції було прийнято закон, який визнає рабовласництво і работоргівлю злочином проти людства.

Глава ради регіону О-де-Франс, депутат від правої партії "Республіканці" Ксав'є Бертран, назвав інцидент обурливим. 

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"У той час, коли ми повинні пам'ятати, що генерал де Голль підтримував полум'я опору, вандалізм щодо цієї статуї є скандальним", - заявив він, вимагаючи покарання винних.

"Франція, а тим паче її політичні лідери, повинні завжди пам’ятати, що саме завдяки йому Франція могла бути звільнена, коли все здавалося втраченим", - заявив місцевий депутат Себастьєн Шену. 

Нагадаємо, в Лондоні статую Вінстона Черчилля закрили щитами, щоб захистити її від потенційних збитків після того, як протестувальники написали на ній "був расистом".

Читайте детальніше: Війна з імперією: навіщо протестувальники хочуть знести пам'ятник Черчиллю

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