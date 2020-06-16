На севере Франции постамент де Голля осквернили надписью "работорговец"
На севере Франции в городе Отмон памятник президенту Франции и основателю Пятой республики Шарлю де Голлю осквернили вандалы, облив его краской и оставив надпись "работорговец".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Это произошло на фоне манифестаций против расизма, которые происходят в США и Европе, а также возобновления споров по поводу истории колониализма, работорговли и памятников деятелям прошлого.
Quelques jours avant les commémorations de l’appel du #18juin, à l’heure où nous devons nous souvenir que le Général #DeGaulle a fait vivre la flamme de la résistance, la vandalisation de cette statue à Hautmont est scandaleuse. Cela appelle des sanctions fortes ! pic.twitter.com/jdtaMNU48b— Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 15, 2020
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье в своем обращении к нации, что Франция не сотрет следы своей истории, и пообещал, что не будет убирать статуи исторических деятелей.
Де Голль считается национальным героем во Франции, который оказывал сопротивление нацистской оккупации, находясь в изгнании, прежде чем стать главой государства в 1958 году. Рабство было отменено по всей Франции в 1848 году. В 2001 году во Франции был принят закон, который признает рабовладение и работорговлю преступлением против человечества.
Глава совета региона О-де-Франс, депутат от правой партии "Республиканцы" Ксавье Бертран назвал инцидент возмутительным.
"В то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль поддерживал пламя сопротивления, вандализм против этой статуи является скандальным", - заявил он, требуя наказания виновных.
"Франция, а тем более ее политические лидеры должны всегда помнить, что именно благодаря ему Франция могла быть освобождена, когда все казалось потерянным", - заявил местный депутат Себастьен Шену.
Напомним, в Лондоне статую Уинстона Черчилля закрыли щитами, чтобы защитить ее от потенциального ущерба после того, как протестующие написали на ней "был расистом".
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