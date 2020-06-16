У Німеччині починається суд над підозрюваним у вбивстві промігрантського політика

У Німеччині починається суд над підозрюваним у вбивстві відомого політика від ХДС влітку минулого року. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

У німецькому Франкфурті розпочинається суд над 45-річним Штефаном Ернстом, чоловіком крайніх правих поглядів, якого підозрюють у вбивстві політика Вальтера Любке, представника ХДС, відомого прихильним ставленням до прийняття шукачів притулку. Ернста звинувачують у вбивстві з обтяжуючими обставинами. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Вальтера Любке, який очолював регіональний уряд у Касселі, застрелили в голову у ніч 2 червня 2019 року, коли він стояв на терасі власного будинку. Через два тижні поліція знайшла підозрюваного. Ним виявився 45-річний Штефан Ернст, близький до неонацистських рухів. Спершу він визнав провину, але згодом спробував перекласти її на спільників.

Окрім нього, на лаві підсудних також Маркус Х. Вважається, що він допомагав Штефану навчитися влучно стріляти у лісі, у тому числі зі зброї, яку той застосував для вбивства, але що чоловік не знав про його реальні наміри. Зараз Ернст стверджує, що Маркус Х. був з ним у ніч вбивства і саме він здійснив смертельний постріл. Слідство продовжує вважати, що Ернст був на місці вбивства сам.

За версією слідства, обидва підозрювані були присутні на публічному заході, під час якого Вальтер Любке висловлювався на користь політики прийняття мігрантів, прийнятої Ангелою Меркель у 2015 році, та різко засудив незгодних з таким підходом. Саме після цієї зустрічі міг з’явитися намір вбивства.

За даними сторони звинувачення, Штефан Ернст розглядав й інші потенційні цілі для нападу – інших політиків та місцеву синагогу.

Про його неонацистські погляди поліції відомо вже роками. Штефана Ернста підозрюють також у замаху на вбивство холодною зброєю шукача притулку з Іраку у 2016 році, розслідування якого досі триває, та у плануванні теракту проти місця проживання шукачів притулку ще у 1993 році.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що німецькі спецслужби у Бранденбурзі візьмуть під нагляд регіональний осередок партії "Альтернатива для Німеччини", який вирішив залишити своїм лідером Андреаса Альбіца, виключеного з лав національної партії після появи інформації про його членство в екстремістській групі.