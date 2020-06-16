В Германии начинается суд над подозреваемым в убийстве промигрантского политика

В Германии начинается суд над подозреваемым в убийстве известного политика от ХДС летом прошлого года. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

В немецком Франкфурте начинается суд над 45-летним Штефаном Эрнстом, человеком крайне правых взглядов, которого подозревают в убийстве политика Вальтера Любке, представителя ХДС, известного приверженностью к приему просителей убежища. Эрнста обвиняют в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Ему грозит пожизненное заключение.

Вальтера Любке, который возглавлял региональное правительство в Касселе, застрелили в голову в ночь на 2 июня 2019 года, когда он стоял на террасе собственного дома. Через две недели полиция нашла подозреваемого. Им оказался 45-летний Штефан Эрнст, близкий к неонацистским движениям. Сначала он признал вину, но впоследствии попытался переложить ее на сообщников.

Помимо него, на скамье подсудимых оказался также Маркус Х. Считается, что он помогал Эрнсту научиться метко стрелять в лесу, в том числе из оружия, которое тот применил для убийства, но не знал о его реальных намерениях. Сейчас Эрнст утверждает, что Маркус Х. был с ним в ночь убийства и именно он совершил смертельный выстрел. Следствие продолжает считать, что Эрнст был на месте убийства один.

По версии следствия, оба подозреваемых присутствовали на публичном мероприятии, во время которого Вальтер Любке высказывался в пользу политики принятия мигрантов, принятой Ангелой Меркель в 2015 году, и резко осудил несогласных с таким подходом. Именно после этой встречи могло появиться намерение его убить.

По данным стороны обвинения, Штефан Эрнст рассматривал и другие потенциальные цели для нападения - других политиков и местную синагогу.

О его неонацистских взглядах полиции известно уже годами. Штефана Эрнста подозревают также в покушении на убийство холодным оружием искателя убежища из Ирака в 2016 году, расследование которого продолжается до сих пор, и в планировании теракта против места жительства беженцев еще в 1993 году.

Напомним, вчера сообщалось, что немецкие спецслужбы в Бранденбурге возьмут под надзор региональное отделение партии "Альтернатива для Германии", решившее оставить своим лидером Андреаса Альбица, исключенного из рядов национальной партии после появления информации о его членстве в экстремистской группе.