Німецька спецслужба візьме під нагляд правопопулістів AfD у Бранденбурзі

Німецькі спецслужби у Бранденбурзі візьмуть під нагляд регіональний осередок партії "Альтернатива для Німеччини".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Бранденбурга.

Таке рішення прийняли після того, як AfD у Бранденбурзі проголосувала за збереження Андреаса Альбіца на посаді лідера регіонального осередку партії, попри те, що його виключили з лав національної партії.

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Перед цим лідери AfD проголосували за виключення Кальбіца з лав партії у зв’язку з його членством у правій екстремістській групі "Німецька молодь, віддана Батьківщині" (Heimattreue Deutsche Jugende), яка наразі заборонена - вступаючи до партії у 2013 році, він не повідомив про це.

Водночас, у бранденбурзькому осередку з рішенням не погодилися і навіть змінили місцеві статути, аби Кальбіц міг лишитися членом партії. Останній наразі оскаржує рішення лідерів AfD у суді, стверджуючи, що не був членом зазначеної молодіжної організації.

Нагадаємо, нещодавно AfD виграла позов проти федерального міністра внутрішніх справ Хорста Зеєгофера щодо розміщення ним на сайті міністерства інтерв'ю з критичними коментарями на адресу партії.