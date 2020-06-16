Генсек НАТО відреагував на рішення Трампа скоротити війська в Німеччині

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що в інтересах США зберігати свою військову присутність у Європі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Столтенберг заявив на брифінгу в Брюсселі у вівторок напередодні міністерської зустрічі НАТО.

Столтенберг коментував нещодавнє оголошення президента Трампа про скорочення американського контингенту в Німеччині.

Читайте також Трамп підтвердив скорочення військ США в Німеччині і пояснив, чому

"Президент Трамп і я обговорили це питання минулого тижня телефоном. Мій меседж такий: присутність США в Європі в інтересах Європи, але також і США", - заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що присутність військ США і Канади в Європі посилює трансатлантичний союз, але також є проєктуванням міці США на континенті.

"Мир і стабільність у Європі важливі також і для Північної Америки", - додав Столтенберг.

Він також зазначив, що наразі не відомо, коли та як США планують втілити це рішення.

"Президент оголосив те, що він оголосив, але поки не вирішено, як і коли це рішення буде імплементоване. Я очікую, що ми обговоримо це питання на майбутній міністерській зустрічі", - резюмував генсек.

Президент Дональд Трамп підтвердив у понеділок, що скоротить чисельність американських військ в Німеччині до 25 тисяч.

Читайте детальніше: Покарання Меркель: навіщо Трамп виводить американські війська з Німеччини