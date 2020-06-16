Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна має шанси стати членом НАТО "у правильний момент" - посол США

Столтенберг: Угорщина не зняла блокаду України попри її новий статус в НАТО

Албанія чекає на чартери з України наступного тижня

Аеропорт Афін може не впустити українців, всупереч попереднім анонсам






Генсек НАТО відреагував на рішення Трампа скоротити війська в Німеччині

Вівторок, 16 червня 2020, 12:31

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що в інтересах США зберігати свою військову присутність у Європі. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Столтенберг заявив на брифінгу в Брюсселі у вівторок напередодні міністерської зустрічі НАТО. 

Столтенберг коментував нещодавнє оголошення президента Трампа про скорочення американського контингенту в Німеччині.

Читайте також
Трамп підтвердив скорочення військ США в Німеччині і пояснив, чому

"Президент Трамп і я обговорили це питання минулого тижня телефоном. Мій меседж такий: присутність США в Європі в інтересах Європи, але також і США", - заявив Столтенберг. 

Він підкреслив, що присутність військ США і Канади в Європі посилює трансатлантичний союз, але також є проєктуванням міці США на континенті. 

"Мир і стабільність у Європі важливі також і для Північної Америки", - додав Столтенберг. 

Він також зазначив, що наразі не відомо, коли та як США планують втілити це рішення.

"Президент оголосив те, що він оголосив, але поки не вирішено, як і коли це рішення буде імплементоване. Я очікую, що ми обговоримо це питання на майбутній міністерській зустрічі", - резюмував генсек. 

Президент Дональд Трамп підтвердив у понеділок, що скоротить чисельність американських військ в Німеччині до 25 тисяч. 

Читайте детальніше: Покарання Меркель: навіщо Трамп виводить американські війська з Німеччини

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Альянс Столтенберг
powered by lun.ua