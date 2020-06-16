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Генсек НАТО отреагировал на решение Трампа сократить войска в Германии

Вторник, 16 июня 2020, 12:31

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в интересах США сохранять свое военное присутствие в Европе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе во вторник накануне министерской встречи НАТО.

Столтенберг комментировал недавнее объявление президента Трампа о сокращении американского контингента в Германии.

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"Президент Трамп и я обсудили этот вопрос на прошлой неделе по телефону. Мой месседж таков: присутствие США в Европе - в интересах Европы, но также и США", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что присутствие войск США и Канады в Европе усиливает трансатлантический союз, но также проецированием мощи США на континенте.

"Мир и стабильность в Европе важны также и для Северной Америки", - добавил Столтенберг.

Он также отметил, что пока не известно, когда и как США планируют воплотить это решение.

"Президент объявил то, что он объявил, но пока не решено, как и когда это решение будет имплементировано. Я ожидаю, что мы обсудим этот вопрос на предстоящей министерской встрече", - резюмировал генсек.

Президент Дональд Трамп подтвердил в понедельник, что сократит численность американских войск в Германии до 25 тысяч.

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