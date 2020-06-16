Косово і Сербія проведуть переговори у Білому домі

Білий дім цього місяця прийме лідерів з Сербії та Косова у спробі досягти постійного мирного врегулювання.

Про це заявив спеціальний посланник США з переговорів Річард Гренелл, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Гренелл, який нещодавно відмовився від посади посла США в Німеччині, але зберігає роль посланця, заявив, що кожна сторона взяла на себе зобов'язання дозволити проведення переговорів у Білому домі.

Косово погодилося призупинити зусилля щодо приєднання до міжнародних органів, а Сербія пообіцяла припинити кампанію, щоб змусити країни відкликати своє визнання Косова, сказав він.

"Якщо будь-яка сторона буде незадоволена обговореннями 27 червня, тоді вони повернуться до статус-кво після того, як залишать Вашингтон. Як ми постійно говорили, ми повинні спочатку досягти прогресу в зростанні економіки. Я з нетерпінням чекаю на ці дискусії", - заявив Гренелл.

Нагадаємо, 6 червня новий уряд Косова скасував рішення про так звані "заходи взаємності" у косовсько-сербських відносинах, що може стати передумовою для відновлення діалогу між Приштиною та Бєлградом.

Спеціальний представник Європейського Союзу з діалогу між Косовом та Сербією Мирослав Лайчак зазначив, що таке рішення підриває можливість відновлення діалогу між Косовом та Сербією, і що ці заходи повинні бути негайно скасовані.

Президент Косова Хашим Тачі ще до цієї заяви казав, що не братиме участі в переговорах щодо нормалізації відносин з Сербією за посередництва спеціального посланника Євросоюзу, закликавши замість цього до посилення ролі США в діалозі.