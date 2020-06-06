Новий уряд Косова схвалив рішення-передумову для поновлення діалогу з Бєлградом

Новий уряд Косово скасував рішення про так звані "заходи взаємності" у косовсько-сербських відносинах, що може стати передумовою для відновлення діалогу між Приштиною та Бєлградом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Новий уряд Косово схвалив рішення про скасування так званих "заходів взаємності" у відносинах Косова та Сербії.

За словами прем’єра Авдули Хоті, це рішення усунуло всі перешкоди для продовження діалогу між Приштиною та Белградом, але воно є тимчасовим, і, якщо діалог не матиме позитивного результату, "заходи взаємності" будуть повернені.

Хоті додав, що Косово у відповідь очікує від Сербії припинення міжнародної кампанії за невизнання Косова.

Нагадаємо, парламент Косова затвердив новий склад уряду на чолі з прем'єр-міністром Авдулою Хоті 3 червня.

"Принцип взаємності" почав запроваджувати попередній уряд під керівництвом Альбіна Курті. У рамках цієї політики, 30 травня Приштина заборонила ввезення товарів із Сербії, якщо в супровідних документах міститься "заперечення незалежності і суверенітету Республіки Косово".

Постановою уряду було затверджено, що товари сербського походження повинні мати вказівку на конституційну назву "Республіки Косово" у супровідній документації.

Спеціальний представник Європейського Союзу з діалогу між Косово та Сербією Мірослав Лайчак зазначив, що таке рішення підриває можливість відновлення діалогу між Косовом та Сербією, і що ці заходи повинні бути негайно скасовані.

Президент Косова Хашим Тачі ще до цієї заяви казав, що не братиме участі в переговорах щодо нормалізації відносин з Сербією за посередництва спеціального посланника Європейського союзу, закликавши замість цього до посилення ролі США в діалозі.