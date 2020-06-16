Косово и Сербия проведут переговоры в Белом доме

Белый дом в этом месяце примет лидеров Сербии и Косова в попытке достичь постоянного мирного урегулирования.

Об этом заявил специальный посланник США по переговорам Ричард Гренелл, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Гренелл, недавно отказавшийся от должности посла США в Германии, но сохраняющий роль посланника, заявил, что каждая сторона обязалась разрешить проведение переговоров в Белом доме.

Косово согласилось приостановить усилия по присоединению к международным органам, а Сербия пообещала прекратить кампанию, чтобы заставить страны отозвать свое признание Косова, сказал он.

"Если какая-либо сторона будет недовольна обсуждениями 27 июня, тогда они вернутся к статус-кво после того, как покинут Вашингтон. Как мы постоянно говорили, мы должны сначала достичь прогресса в росте экономики. Я с нетерпением жду эти дискуссии", - заявил Гренелл.

Напомним, 6 июня новое правительство Косова отменило решение о так называемых "меры взаимности" в косовско-сербских отношениях, что может стать причиной для возобновления диалога между Приштиной и Белградом.

Специальный представитель Европейского Союза по диалогу между Косовом и Сербией Мирослав Лайчак отметил, что такое решение подрывает возможность восстановления диалога между Косовом и Сербией, и эти меры должны быть немедленно отменены.

Президент Косова Хашим Тачи еще до этого заявления говорил, что не будет участвовать в переговорах по нормализации отношений с Сербией при посредничестве специального посланника Евросоюза, призвав вместо этого к усилению роли США в диалоге.