Кремль: новий статус України в НАТО не сприяє стабільності в Європі

У Кремлі заявили, що надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями не сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі.

Про це у вівторок заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не вважаємо, що це (надання Україні статусу. - Ред.) сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі", - цитує представника Кремля російське державне агентство ТАСС.

Пєсков зазначив, що позиція Москви щодо появи НАТО біля російських кордонів послідовна і добре відома.

"Ми завжди дуже уважно ставимося до наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів, ми змушені вживати відповідних необхідних заходів щодо забезпечення власної безпеки в зв'язку з цим", - сказав він.

12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що після отримання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями Україна далі прагне членства у Альянсі.

Читайте також Давно заслужено: у НАТО вітають Україну з приєднанням до Програми розширених можливостей

Президент Зеленський заявив, що новий статус є практичним рішенням, яке дозволить Україні та Альянсу ще краще взаємодіяти заради спільної безпеки.

Новий статус дозволить Україні досягти взаємосумісності з НАТО в рамках участі в програмах і навчаннях Альянсу, а також взаємосумісності в контексті обміну інформацією.

Читайте детальніше: Перспектива членства в ЄС? Підемо "норвезьким треком": перше інтерв'ю віцепрем'єрки Стефанішиної