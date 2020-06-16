Кремль: новый статус Украины в НАТО не способствует стабильности в Европе

В Кремле заявили, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.

Об этом во вторник заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда".

"Мы не считаем, что это (предоставление Украине статуса. - Ред.) способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - цитирует представителя Кремля российское государственное агентство ТАСС.

Песков отметил, что позиция Москвы относительно появления НАТО у российских границ последовательна и хорошо известна.

"Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в связи с этим", - сказал он.

12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями Украины дальше стремится к членству в Альянсе.

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Президент Зеленский заявил, что новый статус является практичным решением, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности.

Новый статус позволит Украине достичь совместимости с НАТО в рамках участия в программах и учениях Альянса, а также совместимости в контексте обмена информацией.

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