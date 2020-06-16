Зеленський призначив у РНБО "сірого кардинала" МЗС часів Януковича

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря РНБО України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

"Призначити Демченка Руслана Михайловича Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у тексті указу.

Демченко з липня минулого року працює радником Зеленського. Сьогодні президент також підписав указ про звільнення його з цієї посади.

9 червня видання ZN.UA повідомило, що Зеленський прийняв рішення про призначення Демченка з подачі глави ОП Андрія Єрмака.

Демченко опікується питаннями Мінського процесу, до вирішення яких також залучений Єрмак. Раніше Демченко був радником п'ятого президента Петра Порошенка.

На початку цього року в Офісі президента розглядали Демченка як одного з кандидатів на посаду міністра закордонних справ.

Демченко - колишній глава протоколу та офісу президента Віктора Ющенка, на початку 2010 року він перейшов до МЗС, а після перемоги Віктора Януковича став куратором відносин України з Росією.

В часи Євромайдану в МЗС його запам’ятали як головного противника "дипломатичної фронди" - тобто тих дипломатів, які боролися проти системи і підтримували Майдан.