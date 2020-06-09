Зеленський вирішив призначити в РНБО "сірого кардинала" МЗС часів Януковича - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський прийняв рішення про призначення Руслана Демченка другим першим заступником секретаря РНБО України, а також головою Комітету з питань розвідки при президенті України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі президента.

За даними видання, Зеленський прийняв рішення з подачі глави ОП Андрія Єрмака.

Демченко з липня минулого року працює радником президента Володимира Зеленського. Він опікується питаннями Мінського процесу, до вирішення яких також залучений Єрмак. Раніше Демченко був радником п'ятого президента Петра Порошенка.

На початку цього року в Офісі президента розглядали Демченка як одного з кандидатів на посаду міністра закордонних справ.

Демченко - колишній глава протоколу та офісу президента Віктора Ющенка, на початку 2010 року він перейшов до МЗС, а після перемоги Віктора Януковича став куратором відносин України з Росією.

В часи Євромайдану в МЗС його запам’ятали як головного противника "дипломатичної фронди" - тобто тих дипломатів, які боролися проти системи і підтримували Майдан.

Демченко брав участь в історичному засіданні Кабінету міністрів від 21 листопада 2013 року. Це – той день, коли Кабмін Миколи Азарова несподівано ухвалив рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію.

За часів Леоніда Кожари Демченко став "сірим кардиналом" МЗС. Саме він формулював і розсилав по посольствах вимоги – хто і що має говорити на зовнішньополітичній арені.

Порошенко призначив його своїм радником вже після того, як парламент ухвалив закон про люстрацію. Адже за законом про люстрацію Демченко мав бути позбавлений права обіймати посади у держорганах на десятирічний термін.