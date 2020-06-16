Зеленский назначил в СНБО "серого кардинала" МИД времен Януковича

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Назначить Демченко Руслана Михайловича Первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Демченко с июля прошлого года работает советником Зеленского. Сегодня президент также подписал указ об освобождении его от этой должности.

9 июня издание ZN.UA сообщило, что Зеленский принял решение о назначении Демченко с подачи главы ОП Андрея Ермака.

Демченко занимается вопросами Минского процесса, в решение которых также вовлечен Ермак. Ранее Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко.

Ранее Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко.

Демченко - бывший глава протокола и офиса президента Виктора Ющенко, в начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Во времена Евромайдана в МИД его запомнили как главного противника "дипломатической фронды" - то есть тех дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан.

Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года. Это - тот день, когда Кабмин Николая Азарова неожиданно принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации.

Во времена Леонида Кожары Демченко стал "серым кардиналом" МИД. Именно он формулировал и рассылал по посольствам требования - кто и что должен говорить на внешнеполитической арене.

Порошенко назначил его своим советником уже после того, как парламент принял закон о люстрации. По этому закону Демченко должен был быть лишен права занимать должности в госорганах на десятилетний срок.