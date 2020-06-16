В Амстердамі збирають підписи за обмеження числа туристів у місті

В Амстердамі створили петицію з закликом до міської ради обмежити кількість туристів, які приїжджають до міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Dutch news.

Станом на другу половину дня вівторка петиція набрала більше 20 тисяч підписів.

"Якщо кількість туристів підніметься до докоронавірусного рівня, то економіка і вулиці знову будуть під владою туристів", - сказав Мартійн Бадір, один з ініціаторів петиції.

В Амстердамі коронавірусні обмеження показали, наскільки залежна найстаріша частина міста від туризму.

Петиція закликає місто ввести 12-мільйонний ліміт на перебування туристів протягом наступних п'яти років, заборону на розвиток нових готелів і заборону або часткову заборону на оренду житла для відпочинку.

Автори петиції також хочуть різкого підвищення туристичних податків.

За власними даними міста, в 2018 році туристи провели в Амстердамі 16,6 мільйона ночей.

Якщо петиція збере 27 000 підписів, цього буде достатньо, щоб змусити міську раду організувати референдум з цього питання.

Тим часом туристи повільно повертаються у Нідерланди. Уряд наразі дозволив в’їзд з країн ЄС і європейської економічної зони. Обмеження і надалі застосовуються для мешканців Британії та Швеції, а також, країн, які не входять в ЄС.

Варто наголосити, що українські туристи поки не можуть літати до ЄС. Детальніше - у статті: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС