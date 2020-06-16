В Амстердаме собирают подписи за ограничение числа туристов в городе

В Амстердаме создали петицию с призывом к городскому совету ограничить количество туристов, которые приезжают в город.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Dutch news.

По состоянию на вторую половину дня вторника петиция набрала больше 20 тысяч подписей.

"Если количество туристов поднимется до докоронавирусного уровня, то экономика и улицы снова будут под властью туристов", - сказал Мартийн Бадир, один из инициаторов петиции.

В Амстердаме коронавирусные ограничения показали, насколько зависима самая старая часть города от туризма.

Петиция призывает город ввести двенадцатимиллионный лимит на пребывание туристов в течение следующих пяти лет, запрет на развитие новых отелей и запрет или частичный запрет на аренду жилья для отдыха.

Авторы петиции также хотят резкого повышения туристических налогов.

По собственным данным города, в 2018 году туристы провели в Амстердаме 16,6 миллиона ночей.

Если петиция соберет 27 000 подписей, этого будет достаточно, чтобы заставить городской совет организовать референдум по этому вопросу.

Между тем туристы медленно возвращаются в Нидерланды. Правительство пока разрешило въезд из стран ЕС и европейской экономической зоны. Ограничения по-прежнему применяются для жителей Великобритании и Швеции, а также стран, не входящих в ЕС.

Стоит отметить, что украинские туристы пока не могут летать в ЕС. Подробнее - в статье: Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС