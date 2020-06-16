Испания может ввести карантин для туристов из Британии

Испания рассматривает возможность введения карантина для британских туристов после открытия границ на следующей неделе в ответ на аналогичную политику Лондона.

Об этом заявила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр выразила надежду, что Великобритания отменит свои ограничения, сделав взаимные меры Испании ненужными.

"Мы будем вести диалог с Британией, чтобы понять, следует ли нам действовать по принципу взаимности, поскольку в них действуют другие меры, чем у остальных Европейского Союза", - сказала она.

Министр туризма Испании Рейес Марото заявил, что обе страны примут решение на основе своих взаимных интересов в ближайшие дни.

Британцы составляют более пятой части из примерно 80 млн туристов, которых Испания принимает ежегодно.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил в воскресенье, что правительство может пересмотреть правило двухнедельного карантина для путешественников.