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Мальта скасує надзвичайний стан 30 червня

Вівторок, 16 червня 2020, 19:06

Мальта з 30 червня скасує надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, запроваджений у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Malta Today.

З 30 червня всі обмеження, пов'язані з громадськими зібраннями, будуть скасовані, як і інші обмеження, які обмежували організацію заходів.

Також скасовується рішення про закриття шкіл, починаючи з 1 липня зможуть працювати літні школи. 1 липня також планується відкриття Міжнародного аеропорту Мальти.

Прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела раніше заявив, що рішення скасувати надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я пов'язане з низьким числом активних випадків захворювання COVID-19 в країні. 

Однак міністр охорони здоров'я Кріс Ферн наполягає на тому, що соціальне дистанціювання повинно зберігатися постійно.

За останніми даними, на Мальті за весь час було виявлено 656 випадків зараження COVID-19. При цьому 608 заражених вже одужали, все ще хворіють 39 осіб. Померли дев'ять хворих.

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Мальта Коронавірус
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