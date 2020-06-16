Мальта скасує надзвичайний стан 30 червня

Мальта з 30 червня скасує надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, запроваджений у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Malta Today.

З 30 червня всі обмеження, пов'язані з громадськими зібраннями, будуть скасовані, як і інші обмеження, які обмежували організацію заходів.

Також скасовується рішення про закриття шкіл, починаючи з 1 липня зможуть працювати літні школи. 1 липня також планується відкриття Міжнародного аеропорту Мальти.

Прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела раніше заявив, що рішення скасувати надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я пов'язане з низьким числом активних випадків захворювання COVID-19 в країні.

Однак міністр охорони здоров'я Кріс Ферн наполягає на тому, що соціальне дистанціювання повинно зберігатися постійно.

За останніми даними, на Мальті за весь час було виявлено 656 випадків зараження COVID-19. При цьому 608 заражених вже одужали, все ще хворіють 39 осіб. Померли дев'ять хворих.