Мальта отменит чрезвычайное положение 30 июня

Мальта с 30 июня отменит чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, введенный в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Malta Today.

С 30 июня все ограничения, связанные с общественными собраниями, будут отменены, как и другие ограничения, которые ограничивали организацию мероприятий.

Также отменяется решение о закрытии школ, начиная с 1 июля смогут работать летние школы. 1 июля также планируется открытие Международного аэропорта Мальты.

Премьер-министр Мальты Роберт Абела ранее заявил, что решение отменить чрезвычайное положение в области здравоохранения связано с низким числом активных случаев заболевания COVID-19 в стране.

Однако министр здравоохранения Крис Ферн настаивает на том, что социальное дистанцирование должно сохраняться постоянно.

По последним данным, на Мальте за все время было обнаружено 656 случаев заражения COVID-19. При этом 608 зараженных уже выздоровели, все еще болеют 39 человек. Умерли девять больных.