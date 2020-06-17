У Швейцарії шукають власника золотих злитків, які забули у потягу

У Швейцарії шукають власника золотих злитків, які забули у вагоні потяга.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Swissinfo.

У Швейцарії розшукують людину, яка є власником пакету із золотими злитками, знайденими у вагоні потяга Сен-Гален – Люцерн у жовтні 2019 року.

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Їхню загальну вартість оцінюють у 182 тисячі швейцарських франків, або понад 191,7 тисячі доларів.

Відповідне оголошення розмістили у газеті кантону Люцерн, що розташований у центрі країни. Власника цінного пакунку запрошують з’явитися до відповідних органів влади та підтвердити своє право власності.

Попри зусилля влади, за понад пів року з моменту знахідки, власника злитків встановити не вдалося. Після цього їх конфіскувала прокуратура Люцерни. У власника цінностей є 5 років з дати конфіскації для того, щоб заявити про своє право на них.

Служба знахідок Швейцарської федеральної залізниці щодня реєструє близько 300 предметів, забутих людьми у поїздах.

Найціннішою відомою знахідкою є скрипка Страдіварі 1727 року, знайдена у 2012 році. Вартість старовинного інструмента – близько 2,4 млн євро.