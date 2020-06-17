В Швейцарии ищут владельца золотых слитков, забытых в поезде

В Швейцарии ищут владельца золотых слитков, которые забыли в вагоне поезда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Swissinfo.

В Швейцарии разыскивают человека, который является владельцем пакета с золотыми слитками, найденными в вагоне поезда Сен-Галлен - Люцерн в октябре 2019 года.

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Их общую стоимость оценивают в 182 тысячи швейцарских франков, или более 191 700 долларов.

Соответствующее объявление разместили в газете кантона Люцерн, расположенного в центре страны. Владельца ценного пакета приглашают явиться в соответствующие органы власти и подтвердить свое право собственности.

Несмотря на усилия властей, за более чем полгода с момента находки владельца слитков установить не удалось. После этого их конфисковала прокуратура Люцерна. У владельца ценностей есть пять лет с даты конфискации для того, чтобы заявить о своем праве на них.

Служба находок Швейцарской федеральной железной дороги ежедневно регистрирует около 300 предметов, забытых людьми в поездах.

Самой ценной известной находкой является скрипка Страдивари 1727 года, найденная в 2012 году. Стоимость старинного инструмента - около 2,4 млн евро.