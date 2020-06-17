Кулеба похвалив експосла у Франції за роботу з Danone і пояснив, чому його замінили

Глава МЗС Дмитро Кулеба заперечив спекуляції про те, що посла України у Франції Олега Шамшура звільнили за його позицію щодо "антиукраїнської реклами Danone", пояснивши, що посол давно підпадав під ротацію.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава МЗС заявив в ефірі "Радіо НВ" у вівторок.

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Кулеба пояснив, що ротація послів - довготривала процедура, і заміна Шамшура планувалась давно.

"Призначення посла з процедурної точки зору триває 4-6 місяців. Треба спочатку провести узгодження кандидатури всередині країни, перевірити людину. Після цього надсилаємо запит на згоду уряду країни, до якої прямує посол. Отримуємо згоду, готуємо указ про призначення", - розповів Кулеба.

За його словами, Шамшур був послом шість років, при тому що закон України про дипломатичну службу встановлює, що, як правило, закордонне відрядження триває чотири роки.

"Ми для послів іноді робимо винятки, трохи подовжуємо, але він уже шість років (працює послом. - Ред.) і відповідно до закону автоматично підпадає під ротацію", - пояснив міністр.

Кулеба окремо відзначив ефективну роботу посла щодо скандалу з рекламою Danone та Пореченковим.

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"Боюся, що наші з вами пояснення не переконають жодних фанатів конспірологічних версій про те, що ми звільняємо послів за те, що вони борються з антиукраїнською рекламою Danone. Будь-яка людина, в якої є хоч трохи здорового глузду, розуміє, що призначення і звільнення посла - дуже довгі процедури. Не може йтися про якісь цілеспрямовані подібні речі. Тим більше, що пан Шамшур ефективно виконав свою роботу в питанні Danone і заслуговує на позитивну оцінку", - заявив міністр.

Нагадаємо, минулого тижня президент Зеленський змінив посла України у Франції, призначивши замість Олега Шамшура Вадима Омельченка. Після цього у соцмережах лунали звинувачення, нібито дипломата звільнили за його проукраїнську позицію.