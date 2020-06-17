Кулеба похвалил экс-посла во Франции за работу с Danone и объяснил, почему его заменили

Глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг спекуляции о том, что посла Украины во Франции Олега Шамшура уволили за его позицию по поводу рекламы Danone, объяснив, что посол давно ожидал ротации.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава МИД заявил в эфире "Радио НВ" во вторник.

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Кулеба пояснил, что ротация послов - долговременная процедура, и замена Шамшура планировалась давно.

"Назначение посла с процедурной точки зрения длится 4-6 месяцев. Надо сначала провести согласование кандидатуры внутри страны, проверить человека. После этого отправляем запрос на согласие правительства страны, в которую направляется посол. Получаем согласие, готовим указ о назначении", - рассказал Кулеба.

По его словам, Шамшур был послом шесть лет, при том что закон Украины о дипломатической службе устанавливает, что, как правило, заграничная командировка длится 4 года.

"Мы для послов иногда делаем исключения, немного продлеваем, но он уже шесть лет (работает послом. - Ред.) и в соответствии с законом автоматически подпадает под ротацию", - пояснил министр.

Кулеба отдельно отметил эффективную работу посла по поводу скандала с рекламой Danone и Пореченковым.

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"Боюсь, что наши с вами объяснения не убедят никаких фанатов конспирологических версий о том, что мы увольняем послов за то, что они борются с антиукраинской рекламой Danone. Любой человек, у которого есть хоть немного здравого смысла, понимает, что назначение и увольнение посла - очень долгие процедуры. Не может идти речь о каких-то целенаправленные подобные вещи. Тем более, что господин Шамшур эффективно выполнил свою работу в вопросе Danone и заслуживает положительной оценки", - заявил министр.

На прошлой неделе президент Зеленский сменил посла Украины во Франции, назначив вместо Олега Шамшура Вадима Омельченко. После этого в соцсетях звучали обвинения, якобы дипломата уволили за его проукраинскую позицию.