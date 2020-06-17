Північна Македонія відкриває кордони, але з вимогою тесту або карантину

Північна Македонія від сьогодні відкриває кордони для громадян країни та іноземців, але з певними вимогами до мандрівників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє північномакедонський "5 канал".

Від сьогодні, 17 червня, Північна Македонія відкриває усі пункти пропуску на кордонах на в’їзд-виїзд, як для своїх громадян, так і іноземців.

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Для в’їзду на територію країни необхідно буде показати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, отриманий не більше 72 годин тому. Якщо такої довідки немає, мандрівникам пропонують здати тест на місці за власні кошти. Після негативного результату, доведеться відбути 14 днів самоізоляції. Якщо ж людина відмовиться здавати тест, карантин доведеться відбувати під державним наглядом.

Для мандрівників, які подорожують через Північну Македонію транзитом, дозволяється в’їзд та виїзд через будь-які пункти пропуску, але із зобов’язанням не відхилятися від маршруту та виїхати з країни максимум через 5 годин.

Варто зазначити, що з початку червня ситуація з коронавірусом у Північній Македонії суттєво погіршилася. Відтоді показники приросту нових хворих встановили кілька нових антирекордів.

За минулу добу в країні зареєстрували 134 нових хворих на коронавірус, з яких більшість у Скоп’є, та 8 смертей. З початку епідемії, у Північній Македонії виявили 4289 випадків, з яких 1757 хворих одужали, 2331 – ще хворіють і 201 померли. Населення країни – близько 2 млн.

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