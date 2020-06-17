Северная Македония открывает границы, но с условием теста или карантина

Северная Македония с сегодняшнего дня открывает границы для граждан страны и иностранцев, но с определенными требованиями к путешественникам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает македонский "5 канал".

С сегодняшнего дня, 17 июня, Северная Македония открывает все пункты пропуска на границах на въезд-выезд, как для своих граждан, так и для иностранцев.

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Для въезда на территорию страны необходимо будет показать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не более 72 часов назад. Если такой справки нет, путешественникам предлагают сдать тест на месте за собственные средства. После отрицательного результата, придется отбыть 14 дней самоизоляции. Если же человек откажется сдавать тест, карантин придется отбывать под государственным надзором.

Для путешественников, которые путешествуют через Северную Македонию транзитом, разрешается въезд и выезд через любые пункты пропуска, но с обязательством не отклоняться от маршрута и выехать из страны максимум через 5:00.

Стоит отметить, что с начала июня ситуация с коронавируса в Северной Македонии существенно ухудшилась. С тех пор показатели прироста новых больных установили несколько новых антирекордов.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 134 новых больных, из которых большинство в Скопье, и 8 смертей. С начала эпидемии, в Северной Македонии обнаружили 4289 случаев, из которых 1757 больных выздоровели, 2331 - еще болеют и 201 умерли. Население страны - около 2 млн.