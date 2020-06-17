Парламент Швеції вшанував хвилиною мовчання майже 5 тисяч померлих у коронакризі

Парламент Швеції провів 15-хвилинну церемонію у пам’ять про померлих у зв’язку з пандемією коронавірусу, яких в скандинавській країні налічується вже майже 5 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

"Цей особливий момент для всіх них. Тих, хто втратив роботу, здоров'я, життя. Але також і для тих, хто залишився, коли життя рідної людини закінчилося", - сказав спікер парламенту Андреас Норлен.

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Депутати вшанували померлих у коронакризі хвилиною мовчання.

"Перш ніж ми продовжимо нашу боротьбу з пандемією, зупинімось і усвідомимо їх страждання, їх жертву... Ми говоримо всім тим, хто зараз сумує і страждає: ви не самотні", - додав він.

Станом на 17 червня у Швеції у зв’язку з коронавірусом померли 4939 осіб, 53 323 були інфіковані. Це один із найвищих показників смертності у світі на душу населення.

Швеція запровадила найліберальнішу політику боротьби з коронавірусом у Європі, відмовившись від локдауну, й наполягає, що обрана нею стратегія правильна. Детальніше у статті: Експеримент триватиме: чому Швеція не визнає помилкою відмову від жорсткого карантину.