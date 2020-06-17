Іспанія проведе державну церемонію вшанування жертв коронавірусу

Іспанія 16 липня проведе державну церемонію на честь понад 27 тисяч людей, які померли у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Педро Санчес, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

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Звертаючись до депутатів, Санчес заявив в середу, що на церемонії буде головувати король Феліпе VI, глава іспанської держави. Також на ній будуть присутні топ-посадовці Європейського Союзу і Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Церемонія вшанування відбудеться через чотири місяці після того, як Іспанія ввела один з найсуворіших карантинів у Європі. Обмеження пересування населення і припинення більшості видів економічної діяльності тривали майже два місяці.

За час епідемії в Іспанії підтверджені понад 244 тисячі випадків інфікування коронавірусом.

Як повідомлялося, з 21 червня Іспанія відкриє кордони з усіма країнами ЄС, крім Португалії.

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