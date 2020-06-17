Парламент Швеции почтил минутой молчания почти 5 тысяч погибших от коронавируса

Парламент Швеции провел 15-минутную церемонию в память об умерших в связи с пандемией коронавируса, которых в скандинавской стране насчитывается уже почти 5 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

"Этот особый момент для всех них. Тех, кто потерял работу, здоровье, жизнь. Но и для тех, кто остался, когда жизнь родного человека закончилась", - сказал спикер парламента Андреас Норлен.

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Депутаты почтили погибших в коронакризисе минутой молчания.

"Прежде чем мы продолжим нашу борьбу с пандемией, остановимся и осознаем их страдания, их жертву ... Мы говорим всем тем, кто сейчас грустит и страдает: вы не одиноки", - добавил он.

По состоянию на 17 июня в Швеции в связи с коронавирусом умерли 4939 человек, 53 323 были инфицированы. Это один из самых высоких показателей смертности в мире на душу населения.

Швеция ввела самую либеральную политику борьбы с коронавирусом в Европе, отказавшись от локдауна, и настаивает, что выбранная ею стратегия - правильная. Подробнее в статье: Эксперимент продолжится: почему Швеция не признает ошибкой отказ от строгого карантина.