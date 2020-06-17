До 90 хвилин та лише повноцінні обіди: в Ірландії готують правила відкриття ресторанів

Ірландським пабам та ресторанам рекомендуватимуть обмежити час перебування в закладі до 90 хвилин.

Про це йдеться у проєкті рекомендацій, які готує уряд у рамках підготовки до наступного послаблення карантину, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

За попередньою інформацією, ресторанам та пабам, які відновлюють роботу після карантину, рекомендуватимуть обмежити час перебування у закладі – 90 хвилин на клієнта. Крім того, радять запровадити вимогу про обов’язкове попереднє бронювання.

Також можуть встановити вимогу про те, що замовити у ресторані можливо буде тільки повноцінний обід/вечерю вартістю від 9 євро, але зібратися компанією на пиво з невеликою закускою не буде дозволено.

При цьому, розглядають можливість за певних обставин зменшити вимоги до дистанції у закладах з 2 метрів до 1 метра, яких саме – поки не уточнюється.

Представники ресторанної галузі, водночас, вважають, що контролювати час перебування клієнтів у закладі буде "дуже складно" та висловлюють побажання почути медичне обґрунтування усіх вимог.

Оприлюднити готовий документ мають найближчими днями.

Відновлення роботи ресторанів та пабів в Ірландії планується на 29 червня. Спершу відкриття планувалося аж на 10 серпня, але згодом уряд переглянув наміри з огляду на епідемічну ситуацію.

За останню добу в Ірландії зареєстрували 14 нових випадків коронавірусу та три смерті.

З початку епідемії в країні зареєстрували 25 334 підтверджених випадків коронавірусу, 1709 хворих померли. Населення Ірландії – близько 5 млн осіб.