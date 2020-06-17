До 90 минут и только полноценные обеды: в Ирландии готовят правила открытия ресторанов

Ирландским пабам и ресторанам рекомендовать ограничить время пребывания в заведении до 90 минут.

Об этом говорится в проектах рекомендаций, которые готовит правительство в рамках подготовки к следующему ослаблению карантина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

По предварительной информации, ресторанам и пабам, которые восстанавливают работу после карантина, будут рекомендовать ограничить время пребывания в заведении - 90 минут на клиента. Кроме того, советуют ввести требование об обязательном предварительном бронировании.

Также могут установить требование о том, что заказать в ресторане можно будет только полноценный обед / ужин стоимостью от 9 евро, но собраться компанией на пиво с небольшой закуской не будет позволено.

При этом рассматривают возможность при определенных обстоятельствах уменьшить требования к дистанции в учреждениях с 2 метров до 1 метра, каких именно - пока не уточняется.

Представители ресторанной отрасли одновременно считают, что контролировать время пребывания клиентов в заведении будет "очень сложно" и выражают пожелание услышать медицинское обоснование всех требований.

Обнародовать готовый документ должны в ближайшие дни.

Восстановление работы ресторанов и пабов в Ирландии планируется на 29 июня. Сначала открытие планировалось аж на 10 августа, но впоследствии правительство пересмотрело намерения, учитывая эпидемическую ситуацию.

За последние сутки в Ирландии зарегистрировали 14 новых случаев коронавируса и три смерти.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 25 334 подтвержденных случаев коронавируса, 1709 заболевших скончались. Население Ирландии - около 5 млн человек.