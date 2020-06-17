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У Португалії 16 осіб заразилися коронавірусом на нелегальній вечірці

Середа, 17 червня 2020, 17:27

Мер португальського міста Лагос закликав до судового переслідування організаторів нелегальної вечірки, після якої як мінімум 16 осіб здали позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Вечірка відбулася 7 червня в спортивному залі в селі Одіаксере. За словами місцевих чиновників, там зібралися понад 100 осіб, що порушує чинну заборону збиратися групами понад 20 осіб.

Було проведено близько 100 тестів, але відстежити всіх присутніх і їх контакти виявилося складно.

Кілька підприємств в Лагосі, який користується популярністю у туристів, тимчасово закрилися для повної дезінфекції після того, як співробітники здали позитивний результат.

У Португалії з початку пандемії підтверджено 37 336 випадків інфікування на коронавірус і 1522 летальних випадків.

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Коронавірус Португалія
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