У Португалії 16 осіб заразилися коронавірусом на нелегальній вечірці
Мер португальського міста Лагос закликав до судового переслідування організаторів нелегальної вечірки, після якої як мінімум 16 осіб здали позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Вечірка відбулася 7 червня в спортивному залі в селі Одіаксере. За словами місцевих чиновників, там зібралися понад 100 осіб, що порушує чинну заборону збиратися групами понад 20 осіб.
Було проведено близько 100 тестів, але відстежити всіх присутніх і їх контакти виявилося складно.
Кілька підприємств в Лагосі, який користується популярністю у туристів, тимчасово закрилися для повної дезінфекції після того, як співробітники здали позитивний результат.
У Португалії з початку пандемії підтверджено 37 336 випадків інфікування на коронавірус і 1522 летальних випадків.