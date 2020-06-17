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В Португалии 16 человек заразились коронавирусом на нелегальной вечеринке

Среда, 17 июня 2020, 17:27

Мэр португальского города Лагос призвал к судебному преследованию организаторов нелегальной вечеринки, после которой как минимум 16 человек сдали положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Вечеринка состоялась 7 июня в спортивном зале в селе Одиаксере. По словам местных чиновников, там собрались более 100 человек, что нарушает действующий запрет собираться группами более 20 человек.

Было проведено около 100 тестов, но отследить всех присутствующих и их контакты оказалось сложно.

Несколько предприятий в Лагосе, который пользуется популярностью у туристов, временно закрылись для полной дезинфекции после того, как сотрудники сдали положительный результат.

В Португалии с начала пандемии подтверждено 37 336 случаев инфицирования коронавирус и 1522 летальных случаев.

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