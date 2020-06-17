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На кордоні з Румунією відновлюється робота пункту пропуску "Солотвино"

Середа, 17 червня 2020, 17:29

З 18.00 17 червня відновить роботу пункту пропуск "Солотвино" - "Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"За інформацією прикордонної поліції Румунії, пропуск на територію Румунії здійснюватиметься: громадян, які офіційно працевлаштовані на території Румунії та мають підтверджувальні документи (без проходження обов’язкової обсервації); осіб, які прямують транзитом (протягом 48 годин)", - йдеться у повідомленні.

Інші категорії осіб, які прибувають на територію Румунії, підлягають обов’язковій обсервації.

У ДПСУ наголосили, що в’їзд іноземцям до України дозволено з обов’язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування COVID-19, обсервацію. "Для осіб, які прибувають до України з країн зі значним поширенням COVID-19, передбачена обсервація або самоізоляція із застосунком "Дій вдома", - нагадали у Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, МЗС цього тижня запустить інтерактивну карту, яка відображатиме ситуацію та правила в’їзду у країни світу на тлі пандемії коронавірусу.

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