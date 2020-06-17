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МЗС готує карту правил в’їзду українців до країн світу

Середа, 17 червня 2020, 10:28

МЗС цього тижня запустить інтерактивну карту, яка відображатиме ситуацію та правила в’їзду у країни світу на тлі пандемії коронавірусу. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це у ефірі "Радіо НВ" у вівторок розповів глава МЗС Дмитро Кулеба. 

"Для українців ми на цьому тижні в МЗС запустимо інтерактивну карту. Будь-хто зможе зайти онлайн і подивитися правила в’їзду в ту чи іншу країну, чи можна в’їхати, як в’їхати", - сказав Кулеба. 

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Він нагадав, що інформація про роботу і обмеження щодо в’їзду і виїзду з України на наземних пунктах пропуску доступна на сайті Державної прикордонної служби.

"Але я всіх закликаю у подорожі, якщо ви на неї наважилися,  дотримуватись максимальних заходів особистої безпеки, бо коронавірус нікуди не подівся і бродить Європою та світом", - додав глава МЗС. 

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня. 

Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

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